100Fuegos x 42: de Ciudad del Cabo a Ekaterimburgo

Que en julio no pasa nada...

...homenajeamos a los 11 bomberos forestales fallecidos hace 13 años en Guadalajara con el mejor/peor punk de su tierra, Caudillo&Carrero (we still loving you!)...

... el centenario de Nelson Mandela, además de dejarnos boquiabiertos con la cara dura de los liberales recuperando para su mierda a un antiguo líder comunista condenado por terrorismo, nos sirvió para poner a Todos Tus Muertos, Maniática, Toni Mejías y Kortatu (aaaaaa... Desmond Tutú...)

... el SIDA, ¿quién se acuerda del SIDA? Sonó Soziedad Alkohólika

... la nunca suficientemente reivindicada revolución del 36 y los nunca suficientemente despreciados "nostálgicos" de quienes se la cargaron protagonizaron otro bloque, donde sonaron Los Muertos de Cristo.

...hacemos las Américas con Los Tigres del Norte (y Calle 13), Agnostic Front haciendo de buenos vecinos con los Ramones, y yendo al estado de al lado a descubrir a BigWing.

Los primeros años de la Revolución Rusa son el escenario de la macabra muerte de los últimos zares en Ekaterimburgo. Ver cómo fue nos puso macarras, le dimos al rap de ayer y hoy con Machete en Boca, Hin-Chu Boys y Costra Rap.

Y finalizamos poniéndonos seriotes, con La Otra, por la huelga esquiroleada de Amazón, las sindicalista despedidas en hoteles Exeo, la huelga en SADA... huele a huelga.

Esto es lo que sonó, en resumen: