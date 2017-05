DEL LOGO AL MYTHOS 20: PINT OF SCIENCE & MARCHAS POR LA CIENCIA

Este 22 de abril coincidieron muchas cosas: celebramos el día de la Tierra, porque Tierra no hay más que una -de momento-, fuimos a la Marcha por la Ciencia para reivindicar dignidad y unión de la comunidad científica y tuvimos la suerte de contar con unas amigas del festival internacional Pint of Science. Ellas nos contaron cómo surgió, cómo se organiza y de qué trata. Este año la cita es los días 15, 16 y 17 de mayo en los mejores bares. En nuestras secciones tradicionales hablamos de noticias calentitas y de Vandana Shiva, una científica que parece una diosa y no solo por su nombre. ¡Ecofeminismo para todas!