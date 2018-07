EN FRANCA DECADENCIA 49 CHRISTIAN SUAREZ

Christian Suárez (http://christian-s.blogspot.com/) y Christian Puta Mierda son la misma persona. Como Clark Kent y Superman, como Peter Parker y Spiderman, como Felipe González y Mister X. Como la ocasión era muy especial, hemos invitado a más gente al evento. Estuvieron con nosotros Riki Blanco, Pepe Larraz, Maroto Bambinomonkey, Enrique Lorenzo, Isa Yeyei Gómez, Roger Crunch, Merche Piolina y Milagros Milagrosa, que se portó fatal, fatal, fatal.

Tuvimos problemas de sonido en directo que por suerte no afectaron a la grabación del audio. Así que no nos juzguéis con dureza cuando nos oigáis hablar de que no se nos oye.

Se avecinan Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, un New Day Raising, un Changes, un It´s te End of the World as We Know it, un Qué Será Será.